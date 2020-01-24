РИАМО - 24 янв. К проекту строительства новой пирамиды на Новорижском шоссе в Московской области пока не удалось привлечь партнеров, тем не менее работы могут начаться уже к лету этого года, сообщил РИАМО инженер Александр Голод.
44-метровая пирамида Голода упала во время мощного урагана в 2017 году. На ее месте была установлена временная конструкция высотой 14 метров. Строительство новой постоянной пирамиды планировали начать в 2019 году.
«К сожалению, начать строительство в 2019 году не получилось, так как найти партнеров так и не получилось, но надеюсь, что сможем его найти и уже к лету начать строительство», - сказал Голод.
Он отметил, что проектная документация на новую пирамиду уже готова, но периодически в нее вносятся небольшие корректировки.
Ранее Голод сообщал, что высота новой пирамиды превысит 100 метров, конструкция будет сделана из бетона с армированным композитом без металла. На строительство пирамиды потребуется до 3 миллионов долларов.
Пирамида на 38-м километре Новорижского шоссе была возведена с целью исследования влияния пирамид на окружающую среду, при этом большинство ученых не признают научность этого проекта. Сам автор уверяет, что стоит лишь переступить порог пирамиды, как почувствуешь прилив космической энергии.
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