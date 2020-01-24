РИАМО - 24 янв. Козленок камерунской карликовой породы родился на «Городской ферме», малыш уже активно осваивает вольер, специалисты положительно оценивают состояние животного, выбрать имя новому обитателю фермы предлагается москвичам, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Имя для козленка выберут пользователи социальных сетей. Свои варианты могут предложить подписчики официальной страницы ВДНХ в Instagram. Итоги подведут в конце недели. Победителя голосования наградят сертификатом на бесплатное посещение «Городской фермы» на трех человек», - говорится в сообщении.

Детеныш родился у камерунско-зааненской козы Кнопки и камерунского козла Бени. Рост животного составляет 25 сантиметров.

Увидеть козленка на «Городской ферме» можно пока только через специальное стекло. Пока у детеныша не окрепнет иммунитет, с посетителями он контактировать не может.

Коз камерунской породы держат в хозяйствах, чтобы получать молоко и мясо. А в последнее время их стали разводить и в декоративных целях — благодаря размерам этих животных можно держать дома. В России эта порода встречается редко.

Познакомиться с новорожденным козленком, а также с енотами, осликами, альпака и кроликами можно в будние дни с 10:30 до 18:30, а в выходные и праздничные дни — с 10:30 до 19:30. Понедельник — выходной.