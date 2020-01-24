РИАМО - 24 янв. В Московском зоопарке впервые за 50 лет появились редкие синехвостые вараны, рептилий привезли с индонезийского острова Биак, расположенного в Тихом океане, в мире численность этого вида животных снижается, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Синехвостые вараны однажды уже были представлены в коллекции столичного зоосада в 1970-х годах. Однако тогда специалистам не удалось получить потомство от этих уникальных рептилий. Сейчас мы надеемся создать максимально комфортные условия для их содержания и размножения», — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она отметила, что герпетологи (зоологи, специализирующиеся на изучении рептилий) планируют начать исследование особенностей поведения и размножения этих ящериц. Специалисты будут описывать результаты своих исследований в научных работах, чтобы поделиться опытом с коллегами из российских и зарубежных зоопарков.

После длительного перелета из Индонезии в Москву синехвостые вараны прошли месячный карантин под круглосуточным наблюдением зоологов. Рептилии освоились на новом месте и привыкли к ухаживающим за ними людям. Пока они проходят адаптацию, посетителям ящериц покажут в мае.

Вараны содержатся в условиях, приближенных к естественным. Температура в террариумах не опускается ниже 28 градусов днем и 22 градусов ночью. Эти ящерицы также нуждаются в высоком уровне влажности воздуха. У каждой особи отдельный террариум, где есть водоем. Новые обитатели зоопарка пока скрытны и пугливы. Они постепенно привыкают к присутствию человека и с интересом наблюдают за происходящим вокруг.

Московский зоопарк регулярно пополняет коллекцию, которая уже насчитывает более тысячи видов животных. Кроме того, зоосад является постоянным участником международных программ по сохранению редких видов. В 2017 году здесь впервые появились трубкозуб и три пары папуанских пингвинов. В 2018-м в столичном зоосаде поселились два амурских тигра, дальневосточный лесной кот, птица-секретарь, хохлатые гокко и птица-трубач.