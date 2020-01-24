РИАМО - 24 янв. В пятницу в Московском регионе будет облачно с прояснениями, ожидается выпадение мокрого снега, а также местами гололедица, температура по области опустится до минус 3 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве минус 1 – плюс 1, по области минус 3 – плюс 2 градуса. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 80%», - говорится в сообщении.

В ночное время столбики термометров опустятся до минус 5 – минус 7 градусов. Из-за заморозков на дороге и тротуарах может быть скользко.

Низкое атмосферное давление, повышенная влажность воздуха и перепады температур могут сказаться на самочувствии даже здоровых и независимых от погодных условий людей. Не исключено появление признаков метеоневроза, однако в целом организм вполне способен избежать сбоев в работе.

Люди с хроническими заболеваниями и старшего поколения, возможно, столкнутся с обострениями существующих недугов. Метеорологи советуются обращаться за помощью к врачу и заниматься укреплением своего здоровья.