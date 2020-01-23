РИАМО – 23 янв. В столице две девочки попробовали на вкус выпавший снег и отравились, их осмотрели медики, жизни школьниц ничего не угрожает, сообщает в четверг «Интерфакс».

В соцсетях ранее распространилась информация, что девочки 8 и 9 лет попробовали снег на вкус и отравились реагентами.

«Жалобы на жжение в животе и недомогание поступили от учениц второго класса школы №587 на западе Москвы. Бригада медиков оказала девочкам 8 и 9 лет всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Жизни девочек ничего не угрожает. Родители отказались от госпитализации школьниц.