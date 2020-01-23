РИАМО - 23 янв. Озимые зерновые культуры под урожай 2020 года, посеянные в Подмосковье, находятся в хорошем состоянии, благоприятным фактором стало отсутствие низких температур воздуха, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Обследование посевов озимых культур в хозяйствах региона показало, что на данный момент растения чувствуют себя неплохо. Так, растения, находящиеся в хорошем состоянии, превышают 50%, а в удовлетворительном состоянии - более 40%», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что погодные условия в целом благоприятны для озимых культур. Недостаток почвенной влаги, отсутствие на значительной территории сева снежного покрова сдерживали рост озимых. Сейчас ситуация улучшилась, так как выпал снег, благоприятным фактором стало отсутствие низких температур, которые опасны для зимующих культур.

Озимые под урожай 2020 года посеяли на площади в 95 тысяч гектаров. Это на 4,6% больше, чем в 2018 году.

Лидерами по севу озимых являются Луховицы (посеяно 12,69 тысячи гектаров) и Зарайск (7,942 тысячи гектаров). В Серебряных Прудах посеяли озимые на территории в 2,909 тысячи гектаров, Домодедове – 2,7 тысячи гектаров, Волоколамском округе – 2,209 тысячи гектаров.

Разин заключил, что окончательные итоги зимовки озимых будут зависеть от погоды в феврале и марте.