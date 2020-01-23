РИАМО - 23 янв. В столице утвердили предмет охраны знаменитого памятника архитектуры - здания гостиницы «Метрополь», это будет учитываться при реставрации, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

«Предмет охраны – важнейшая информация об объекте культурного наследия. Эксперты проводят целый ряд исследований, чтобы определить, какие именно элементы памятника являются уникальными и требуют сохранения. При разработке проектно-сметной документации специалисты ориентируются на обязательное сохранение исторического облика памятника через сохранение всего, что входит в предмет охраны», - сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Гостиница «Метрополь» находится по адресу: Театральный проезд, дом 2, обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. Эксперты определили перечень характеристик и деталей памятника, которые формируют его уникальный исторический облик. Предмет охраны утвердил департамент культурного наследия города Москвы.

«Здание гостиницы «Метрополь» - действительно выдающийся памятник архитектуры с богатым убранством и интересной историей строительства. Его построили в 1899-1905 годах на месте ранее существовавшего здесь комплекса гостиниц и бань купца Челышева. Кстати, часть строений первоначального комплекса сохранилась в структуре подвального этажа нового здания гостиницы», - добавил Емельянов.

Он отметил, что в большой степени сохранились бесценная декоративная и художественная отделка помещений «Метрополя», их историческая пространственная планировочная структура. Экспертам потребовалось много времени, чтобы детально описать все элементы, которые в итоге были добавлены в предмет охраны.

В предмет охраны добавлены месторасположение и градостроительные характеристики объекта, его объемно-пространственная композиция, декор фасадов и интерьеров, световые фонари, крыша 1903 года, материал и характер отделки фасадов 1900-х годов, майоликовые панно, ограждения балконов, колористическое решение фасадов, планировка интерьеров, два световых двора с обходными галереями, своды «Монье» и другое.