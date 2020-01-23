РИАМО - 23 янв. Сварщики «Мосгаза» получили награды в рамках съезда организаций, которые участвуют в деятельности системы аттестации сварочного производства, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мосгаз».

Столичных работников наградили в составе сборной России, одержавшей в 2019 году командную победу в международном профессиональном соревновании сварщиков «Кубок дуги» в Ланфане, Китай.

«Сегодня мы чествуем специалистов, которых, без всякого преувеличения, можно назвать лучшими сварщиками планеты. Успешное выступление российской команды в столь напряженном конкурсе дорогого стоит, и мы высоко оцениваем подготовку наших сварщиков, завоевавших трудную, но от этого еще более значимую победу на «Кубке дуги-2019», - сказал президент ассоциации «НАКС», академик РАН Николай Алешин.

Столичные сварщики конкурировали с 400 лучшими специалистами со всего мира. Так, среди награжденных – наставник сборной «Мосгаза» и главный сварщик предприятия Владимир Емцев, сварщик управления аварийно-восстановительных работ АО «Мосгаз», двукратный чемпион мира 2017 и 2019 годов в номинации «Газовая сварка кислородно-ацетиленовым пламенем» Александр Тихонов и другие.

«Сборная «Russia NAKS Team» победила в борьбе с сильнейшими командами, ведь в Китае с нами соревновались более четырехсот лучших сварщиков мира. Сегодня приятно осознавать, что мы смогли не просто участвовать во всех номинациях, но и завоевать много индивидуальных наград, заняв первое место в общекомандном зачете», - отметил глава российской делегации, заместитель начальника отдела технического регулирования и оценки квалификации ассоциации «НАКС», член жюри международного конкурса Сергей Минаев.