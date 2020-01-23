РИАМО - 23 янв. В перинатальном центре городской клинической больницы №24 Москвы в пилотном режиме запустили уникальный для России сервис, который дает возможность родителям новорожденных видеть ребенка 24 часа в сутки, камеры появились в 20 реанимационных кувезах, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

«Родители, которые первыми стали участниками проекта, уже высоко оценили нововведение. Для них эта возможность имеет огромное значение – удаленное наблюдение создает эффект присутствия рядом с малышом, мамы меньше волнуются, видя, что с ребенком все хорошо. В данный момент мы можем обеспечить камерами порядка 20 реанимационных кувезов, но готовы и увеличить их количество в два раза при необходимости», - сказал заведующий перинатальным центром №24, главный акушер-гинеколог Москвы Антон Оленев.

Камеры устанавливают на кроватке ребенка, за ним можно наблюдать во время всего периода его нахождения в отделении. Трансляцию ведут круглосуточно. Однако в случае проведения реанимационных мероприятий ее могут остановить, предупредив родителей ребенка.

Председатель комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук рассказала, что для доступа к трансляции родителям нужно написать заявление, указать фамилии, имена, отчества свои и ребенка, паспортные данные, мобильный телефон и адрес электронной почты, на которую придет ссылка на онлайн-трансляцию. Видео смогут одновременно смотреть несколько родственников. Однако хранение видеоархива сервисом не предусмотрено. Также категорически запрещается размещать скриншоты в соцсетях.

Разрешить видеонаблюдение за малышом должен лечащий врач ребенка. Для этого новорожденный должен весить более одного килограмма. Важное условие - ребенок на момент установки видеонаблюдения не должен нуждаться в респираторной поддержке, например, не быть подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.

В будущем такой опыт планируют распространить и на другие городские клиники.

«В среднем в отделениях реанимации медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы одновременно находятся на выхаживании порядка 260 малышей, около 40% из них находятся на аппарате искусственной вентиляции легких или неинвазивной респираторной поддержке, а значит, мы сможем оборудовать камерами и подключить к проекту видеонаблюдения всего до 150 реанимационных кувезов», - рассказал главный неонатолог Москвы Валерий Горев.