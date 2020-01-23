РИАМО - 23 янв. Центр культурного развития с концертным залом и творческими студиями построят на улице Центральная в городе Черноголовка, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

Представленное проектировщиками решение одобрила рабочая группа архитектурной комиссии Московской области.

«В двухэтажном здании культурного центра общей площадью порядка 3 тысяч квадратных метров разместится концертный зал на 300 мест, театральные студии и кружки, которые предоставят жителям широкие возможности с комфортом заниматься творчеством», – отметил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина отметила, что главный фасад, обращенный к улице, напоминает театральную кулису или занавес благодаря арочным обрамлениям окон.

«Авангардный прием с подсечкой в уровне первого этажа и выносом объема на круглые столбы формирует навес в зоне входа. Сплошное остекление фойе создаст светлое удобное пространство для посетителей. Авангардную стилистику поддерживают и три других фасада, основными элементами которых становятся горизонтальные ленточные окна», - рассказала Кузьмина.

Культурный центр построят из качественных и современных материалов. Для облицовки предполагается использовать серо-коричневый клинкерный кирпич. Для «обогащения» простых фасадов применяется орнамент в виде выступающей кладки, линейные вертикальные светильники. Главный фасад по контрасту будет светлым, с облицовкой из стеклофибробетона, инновационного пластичного материала.

Территорию у центра благоустроят. Рядом с новым зданием появятся детские площадки и комфортные пешеходные подходы с освещением.