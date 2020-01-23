РИАМО - 23 янв. Бесплатный вход на каток и прокат коньков будет действовать в 16 столичных парках в Татьянин день, для входа нужно предъявить студенческий билет, сообщается в Instagram-аккаунте «Мосгорпарка».

25 января отмечается День студента.

«Акция также распространяется на посетительниц с именем Татьяна (при предъявлении документа, удостоверяющего личность)», — говорится в сообщении.

Бесплатные катки будут работать в парке «Фили» с 10:00 до 22:00, парке имени 50-летия Октября с 10:00 до 22:00, Бабушкинском парке с 11:00 до 22:00, сквере по Олонецкому проезду с 11:00 до 22:00, в парке «Митино» с 11:00 до 22:00, в Перовском парке с 10:00 до 22:00, в Воронцовском парке с 10:00 до 23:00, в Саду «Эрмитаж» с 10:00 до 23:00, в Саду Баумана с 10:00 до 22:00, в Таганском парке с 10:00 до 23:00, в парке «Красная Пресня» с 10:00 до 23:00, в Измайловском парке с 11:00 до 22:00, в Гончаровском парке с 10:00 до 22:00, в парке «Кузьминки» с 10:00 до 23:00, в парке «Сокольники» с 10:00 до 00:00, а также в Северных парках с 10:00 до 22:00.

Также в музее-заповеднике «Царицыно» с 11:00 до 18:00 тюбинговая горка для студентов и Татьян будет работать бесплатно.