РИАМО - 23 янв. Прокуратура Московской области организовала проверку информации об отравлении ребенка в городском округе Клин, младенцу оказывают медицинскую помощь, сообщается на сайте ведомства.

«По имеющимся данным, младенец был доставлен в медицинское учреждение с признаками отравления неизвестным веществом. В настоящее время ребенку оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Проверку будет проводить Клинская городская прокуратура. Будет обеспечен надзор за ходом проверки.

Ранее врачам удалось стабилизировать состояние ребенка. После этого его перевели в специализированную клинику в Люберцах. Сейчас состояние малыша оценивается как средней тяжести.

Полиция также начала проверку по факту отравления ребенка неизвестным веществом.