РИАМО - 23 янв. В Москве из-за празднования Дня студента 25 января перекроют движение транспорта на участке Университетской площади, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

Участок проспекта полностью перекроют в районе Университетской площади с 12:30 до 15:30.

25 января в России отмечают День студента или Татьянин день. По всей Москве пройдут праздничные концерты и мастер‑классы. Также в 16 столичных парках для студентов бесплатно будут работать катки.