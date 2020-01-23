РИАМО - 23 янв. В культурном центре Елизаветы Мамонтовой в Хотькове Сергиево-Посадского округа 25 января пройдет творческая встреча участников проекта «Активное долголетие» с российским актером театра и кино, певцом Антоном Макарским и его женой Викторией – певицей и продюсером, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Всего в творческой встрече примут участие около 500 человек — участников проекта «Активное долголетие» из Сергиево-Посадского городского округа.

«Место проведения: МБУК «Центр Елизаветы Мамонтовой» (Сергиево-Посадский городской округ, Хотьково, ул. Калинина, дом 4а). Начало мероприятия — в 14:45», - отмечается в сообщении.

Губернаторская программа «Активное долголетие» стартовала в октябре, она разработана для людей старшего поколения в рамках нацпроекта «Демография». Для участников проекта организуются бесплатные спортивные, творческие мероприятия, а также туристические экскурсии.