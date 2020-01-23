РИАМО - 23 янв. Конкурсный отбор на получение грантов от Фонда содействия инновациям в 2020 году начался в Подмосковье, принять участие в нем приглашают предпринимателей региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В рамках федеральных проектов «Информационная инфраструктура» и «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика» фонд выделяет грантовую поддержку предпринимателям по программам «Старт», «Развитие» и «Коммерциализация».

«По программам поддержки «Старт» новые и существующие предприниматели могут претендовать на получение гранта до 2 миллионов рублей на проведение НИОКР в первый год реализации проекта по разработке цифровых платформ, а также по разработке и производству новых товаров, изделий, технологий или услуг в целях создания или развития сквозных цифровых технологий», — говорится в сообщении.

Предприятия могут получить гранты на сумму до 20 миллионов по программам «Развитие». Деньги можно будет потратить на проведение дополнительных НИОКР (научно-исследовательских и опытно конструкторских работ) в области новых видов наукоемкой продукции в сфере цифровых технологий и в области новых цифровых платформ.

По программе «Коммерциализация» окажут поддержку малым инновационным предприятиям, завершившим стадию НИОКР и планирующим создание или расширение производства инновационной продукции, в размере до 20 миллионов рублей при условии 100% софинансирования из внебюджетных средств.

«Подмосковье является одним из лидеров среди российских регионов по объему выпуска инновационной продукции. Правительство Московской области активно поддерживает развитие наукоемкого производства: в регионе работает несколько программ грантовой поддержки разработок, а для ценных кадров работает программа социальной ипотеки», - отметил заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Он подчеркнул, что Подмосковье в последнем рейтинге инновационного развития субъектов РФ улучшило свои позиции сразу на восемь мест, поднявшись на шестую строчку.

По словам Хромова, грантовые программы Фонда содействия инновациям являются прекрасной возможностью как для действующих, так и для начинающих предпринимателей получить финансовую поддержку для своих разработок. Подробно с программами и условиями участия в конкурсных отборах можно ознакомиться на официальном сайте Фонда содействия инновациям.