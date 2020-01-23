РИАМО – 23 янв. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выразил благодарность за освобождение Аушвица (Освенцима) Красной армией, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

Поездка Путина в Израиль приурочена к празднованию 75-летия освобождения Аушвица Красной армией и Международному дню памяти жертв Холокоста.

«Хочу лично поблагодарить вас за освобождение, потому что моя мать была одна из тех, кто был в концлагере, и была освобождена Красной армией», — сказал Кац.

В Иерусалиме Путин принял участие в открытии стелы «Свеча памяти». Монумент посвящен героям блокады Ленинграда.