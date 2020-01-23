РИАМО - 23 янв. В текущем году на территории шести городских округов Подмосковья введут в эксплуатацию восемь школ, построенных за счет инвесторов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.

«В шести городских округах Московской области будут введены в эксплуатацию новые школы. Это Балашиха, Истра, Королев, Химки, а также по две школы в Ленинском и Люберцах. Образовательные учреждения в общей совокупности рассчитаны на 7086 ребят», − сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

В Балашихе планируется ввести в эксплуатацию школу на 900 мест. В Истре и Ленинском округе в новых школах смогут учиться по 550 детей, в Королеве – 660. Также в Ленинском округе появится школа на 1,1 тысячи мест, в Люберцах – на 1,1 и на 1,5 тысячи. В Химках введут в эксплуатацию школу, рассчитанную на 726 ребят.