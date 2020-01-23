РИАМО - 23 янв. В 2019 году в межрегиональных автобусах «Мострансавто» поездки совершили более 900 тысяч человек, что на 7% больше, чем в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Самыми популярными межрегиональными маршрутами стали рейсы в Калужскую и Владимирскую области (Кременки и деревня Жуклино). Кроме того, маршруты обеспечивают транспортные связи Московской области с Тверской, Рязанской, Ярославской и Тульской областями.

«Чаще всего пассажиры пользовались автобусами Серпуховского филиала по маршруту №144 диспетчерско-кассовый пункт Серпухова — остановочный пункт города Кременки - зафиксировано более 161 тысячи поездок, на №139 АС Протвино – остановочный пункт города Кременки — 132 тысячи транзакций. Третье место занял маршрут автоколонны №1791 Сергиева Посада №120 автовокзал Сергиева Посада — деревня Жуклино — более 70 тысяч поездок. Самым востребованным способом оплаты проезда на них стали карты «Стрелка», — говорится в сообщении.

«Мострансавто» обслуживает 30 межрегиональных маршрутов. Проезд пассажиров по межрегиональным направлениям обеспечивают 10 филиалов предприятия. Больше всего их у автоколонны №1791 Сергиева Посада — восемь маршрутов.