РИАМО - 23 янв. В Московской области за 2019 год заключили более 2,4 тысячи договоров долевого участия с использованием эскроу-счетов, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного Росреестра.

В Подмосковье отмечается тенденция снижения количества регистрационных действий с привлечением договоров участия в долевом строительстве. Так, общее количество ДДУ, заключенных в Московской области в 2019 году, составляет 81775, что на 4,2% ниже аналогичного показателя 2018 года (85338) и на 13,5% ниже аналогичного показателя 2017 года (94592).

«В декабре 2019 года в Московской области зарегистрировано 7227 ДДУ, что на 15,1% больше, чем в ноябре 2019 года (6278) и на 9,3% меньше, чем в декабре 2018 года (7967). Общее количество ДДУ с использованием эскроу-счетов, заключенных в Подмосковье в 2019 году, составило 2418», — отмечается в сообщении.