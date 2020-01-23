РИАМО - 23 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев присвоил своему предшественнику на данном посту, действующему министру обороны РФ Сергею Шойгу звание почетного гражданина Подмосковья, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале регионального правительства.

Ранее инициативу о присвоении Шойгу звания «Почетный гражданин Московской области» единогласно поддержали депутаты Московской областной думы.

«В соответствии с законом Московской области №104/2014-ОЗ «О наградах Московской области» постановляю присвоить почетное звание «Почетный гражданин Московской области» Шойгу Сергею Кужугетовичу — министру обороны Российской Федерации», - говорится в документе.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов ранее отмечал, что Герой России, генерал армии Сергей Шойгу много сделал для Подмосковья как на посту губернатора, так и будучи главой МЧС и Минобороны.

С 1994 по 2012 годы Сергей Шойгу занимал пост министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 2012 году Шойгу был губернатором Московской области. 6 ноября 2012 года был назначен министром обороны РФ.