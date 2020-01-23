РИАМО - 23 янв. Департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы (ДВМС) и Фонд Росконгресс подписали меморандум о сотрудничестве, который направлен на продвижение позитивного имиджа Москвы и России за рубежом, говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Подписание состоялось в «Русском доме» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Свои подписи под документами поставили министр правительства Москвы, руководитель департамента Сергей Черемин и директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

«Меморандум направлен на развитие долгосрочного сотрудничества с целью международного продвижения Москвы и Российской Федерации в рамках совместной конгрессно-выставочной деятельности», – отмечается в сообщении.

Черемин отметил, что подписание меморандума позволит начать подготовку к реализации ряда масштабных проектов по продвижению позитивного имиджа Москвы и России в целом за рубежом.

«Сегодня нам важно не только сохранять позитивные аспекты сотрудничества между Россией и нашими зарубежными партнерами, но и находить новые формы взаимодействия и каналы коммуникации, с помощью которых удается наиболее эффективно отвечать на острые вызовы современности», – подчеркнул министр.

По словам Стуглева, подписанный меморандум свидетельствует о взаимной заинтересованности в дальнейшем развитии совместных проектов.

«Правительство Москвы – постоянный партнер и соорганизатор крупнейших мероприятий фонда. Надеюсь, этот документ позволит существенно укрепить отношения между фондом и правительством столицы и станет гарантом нашего долгосрочного и надежного сотрудничества», – подчеркнул он.

Юбилейный 50-й Всемирный экономический форум стартовал в швейцарском Давосе 21 января. В течение четырех дней на полях форума выступят лидеры ведущих стран и организаций мира.