РИАМО - 23 янв. За прошедший год 123 любительских художественных коллектива в Подмосковье получили и подтвердили статус народных, а еще 97 коллективов — образцовых, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Самые активные муниципальные образования, где в прошлом году было присвоено звание «Народный» («Образцовый»), – городские округа Химки, Подольск, Щелково, Наро-Фоминский и Раменский городской округ. Новый сбор заявок на присвоение (подтверждение) звания «Народный» («Образцовый») коллектив» начнется с 27 января по 1 марта 2020 года», - сказала министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

Чтобы стать народным или образцовым, коллектив должен обладать высоким исполнительским мастерством и отличаться самобытностью. Также важно, чтобы коллектив пропагандировал народную культуру Подмосковья и представлял ее традиции в своем творчестве.