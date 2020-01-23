РИАМО – 23 янв. Депутат Госдумы VII созыва Александр Грибов стал новым заместителем руководителя аппарата правительства РФ, соответствующий документ опубликован на сайте правительства России.

«Назначить Грибова Александра Сергеевича заместителем руководителя аппарата правительства Российской Федерации», – говорится в документе.

Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Александру Грибову 33 года, он член фракции «Единая Россия», с 2016 года – депутат Госдумы. В Госдуме он занял пост председателя комитета по государственному строительству и законодательству. В 2012-2015 годах он был заместителем губернатора Ярославской области.