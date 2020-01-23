РИАМО - 23 янв. Спортсмены из Подмосковья примут участие в первом этапе премьер-лиги Karate1 Paris Open 2020, который пройдет с 24 по 26 января в Париже, на турнир приедут более 700 участников из 92 стран, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«24 января в Париже стартует новый сезон элитной серии турниров по каратэ - премьер-лига Karate1, - который в этом году будет состоять из шести этапов. На татами выйдут сильнейшие представители 92 стран мира», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что соревнования в Париже станут заключительным крупным турниром перед квалификацией на Олимпиаду, которая также состоится в столице Франции в мае.

Бойцы из Подмосковья выступят в составе сборной России. В индивидуальном и командном мужском кате примет участие Мехман Рзаев, в командном кате среди женщин претендовать на награды будут Ирина Троицкая, Мария Зотова и Полина Котлярова, а также Анастасия Мурачева, Дарья Тулякова и Екатерина Горшунова. В женском кумитэ в весе свыше 68 килограммов поборется Иванна Зайцева.

По словам Терюшкова, для бойцов из Московской области это не только очередной шанс проявить себя на международной арене, но и возможность получить заветную путевку на Олимпийские игры в Токио.