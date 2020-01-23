РИАМО - 23 янв. В подмосковном Ступине врачи спасли мужчину, который упал в колодец и провел в ледяной воде несколько часов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Пациент поступил в анестезиолого-реанимационное отделение без сознания. Температура его тела достигала всего 33,5 градусов. Комплексный подход в обследовании, параллельно проводимая интенсивная терапия, согревание и респираторная поддержка позволили команде врачей вернуть пациента к нормальной жизни», – сказал заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Ступинской больницы Кирилл Соболев.

Оказалось, что мужчина пошел к своему колодцу за водой, чтобы напоить животных, которых содержит на участке. Оступившись, он упал в скважину, где провел несколько часов и едва не скончался.

К счастью, соседка случайно услышала стоны пострадавшего и вызвала экстренные службы. Спасатели установили, что мужчина упал на глубину 6 метров.

После извлечения из колодца мужчину доставили в больницу с признаками общего переохлаждения и травмами различной степени тяжести. Врачам не удалось установить, сколько именно часов мужчина провел в ледяной воде.

На данный момент лечение пострадавшего в больнице заканчивается, скоро он будет выписан домой.