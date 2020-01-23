В предстоящий уикенд в Москве открывается выставка русского авангардиста Родченко, можно отметить китайский Новый год на Усачевском рынке или День студента в Останкинской башне. Среди интересного – фестиваль «Искусство кино», индийский и французские фестивали.

ПЯТНИЦА, 24 января

«Александр Родченко. Из коллекции Still Art Foundation»

Александр Родченко

Выставка «Александр Родченко. Из коллекции фонда Still Art Foundation», созданная Еленой и Михаилом Карисаловыми, 24 января открывается в Центре фотографии имени братьев Люмьер. В экспозицию вошли работы Родченко разных лет, начиная с первых фотографических опытов 1920-х до конца 1930-х годов.

Можно увидеть знаменитые портреты друзей Родченко – художников, архитекторов, поэтов, писателей, кинорежиссеров, сотрудников журналов «ЛЕФ» и «Новый ЛЕФ», среди которых портрет Лили Брик, который стал основой для плаката Ленгиза, несколько фотографий Владимира Маяковского из первой фотосессии в мастерской Родченко на Мясницкой (1924) и знаменитая фотография Осипа Брика, где вместо одной из линз очков вмонтировано название журнала «ЛЕФ».

В экспозицию также войдут портреты семьи: матери фотографа, его жены Варвары Степановой и дочери Варвары Родченко, архитектурные съемки и фоторепортажи: легендарные «Балконы» (1925), «Пожарная лестница» (1925), «Лестница» (1929), а также «Пионер-трубач» (1930) и «Пионерка» (1930).

Где: Москва, Центр фотографии имени братьев Люмьер

Цена: от 250 до 500 рублей

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Фильм «Плохие парни навсегда»

Сиквел двух частей «Плохих парней» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях в прокате с 23 января. В комедийном боевике «Плохие парни навсегда» главным героям вновь предстоит выступить в тандеме, чтобы расправиться с румынским головорезом, поклявшимся отомстить за смерть своего брата.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

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Фестиваль «Искусство кино»

Второй Международный зрительский фестиваль авторского кино с 24 по 30 января проходит в Москве. В программе – лучшие фильмы 2019 года по версии редакции журнала, фестивальные новинки и современная классика азиатского кинематографа. Фестиваль делится на три тематические программы: «Лучшее за год», «Премьеры», «Ретроспектива». Можно увидеть автопортрет и фильм-прощание Аньес Варда «Варда глазами Аньес», интимную и откровенную картина Педро Альмодовара о любви и творчестве «Боль и слава», первый полнометражный документальный фильм, снятый Дзигой Вертовым более 100 лет назад, «Годовщина революции», драму про танцовщицу от Пабло Ларраина «Эма: Танец страсти», бразильскую ретро-драму «Невидимая жизнь Эвридики» и пр. Фильмы представят кинокритики, авторы журнала «Искусство кино». Все показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Где: Москва, кинотеатр «Космос»

Цена: бесплатно, по регистрации

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Индийский маркет и фудкорт «Delhi базар»

Фестиваль индийской культуры «Delhi базар» с 24 по 26 января пройдет в Москве. В программе – маркет-товар из Индии, кулинарные мастер-классы, старинные легенды и дегустация национальных блюд. Здесь можно будет купить украшение, одежду, текстиль, аромапалочки, специи, украшения с натуральными камнями и даже мебель.

Где: Москва, Басманный двор

Цена: бесплатно

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СУББОТА, 25 января

Выставка «Анна Мараева. Жизнь и вера»

Выставка «Анна Мараева. Жизнь и вера» к 175-летию основательницы открывается в Серпуховском историко-художественном музее 25 января. В день открытия в музее пройдет тематическая экскурсия «Тайны купеческого особняка».

Посетители узнают историю возникновения усадьбы Мараевых, познакомятся с бытом серпуховских купцов. Кроме того, в рамках открытия посетители смогут осмотреть Покровскую старообрядческую церковь – памятник русской культуры, воздвигнутый в начале XX века при ткацкой фабрике Мараевых. В этот же день состоится творческая встреча-лекция с мастером Юханном Никадимусом, художником-реконструктором, мастером вышивки.

Где: Москва, Серпуховский историко-художественный музей

Цена: от 200 до 300 рублей

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Китайский Новый год на Усачевском рынке

фото предоставлено организаторами

Усачевский рынок 25 января отметит китайский Новый год. На втором этаже рынка будет устроена сцена, где свои dj-cеты отыграют DJ Satori, DJ Nanik, DJ Milu и DJ Holymolly, а также выступят Кати Nova и Untone Cherno.

Еще одна тематическая зона будет полностью посвящена традициям Поднебесной. Для посетителей будет создан «коридор желаний», где в специальном шатре «гадалка» поделится предсказаниями о будущем. Развлекать посетителей также будут танцовщицы в традиционных костюмах и главный символ торжества – китайский дракон.

В честь праздника состоится первое открытие корнера «Карп и утки». В формате pre-opening гости смогут попробовать аутентичную китайскую кухню от шеф-повара Сан Юй Он – пекинскую утку по фамильному рецепту, лапшу и горячие блюда. В этом заведении всю неделю будет действовать скидка 50 % на все меню. Кроме этого, посетители рынка смогут угоститься печеньем с предсказаниями и сделать фото в концептуальной фотозоне.

Где: Москва, Усачевский рынок

Цена: бесплатно

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День студента в Останкинской башне

пресс-служба Останкинской телебашни

Останкинская телебашня 25 января устроит празднование Дня российского студенчества. С 10:30 до 22:00 каждые полчаса в фойе башни пройдут экскурсии, на которых расскажут об устройстве башни, а также можно будет полюбоваться видом со смотровой площадки. Последняя группа соберется в 21:30. Туры для иностранных учащихся проведут англоговорящие гиды. Присоединиться к группам могут студенты очных отделений вузов, а также средних специальных учебных заведений.

Кроме экскурсий, с 13:00 до 21:00 на смотровой площадке будет звучать живая музыка. В кофейне башни студентам предложат чай со сладким десертом. В честь именин Татьяны получат в подарок сувениры от башни. Для участия в мероприятии студентам необходимо приобрести входной билет.

Где: Москва, Останкинская телебашня

Цена: от 900 до 1400 рублей

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Фестиваль французской культуры

Третий ежегодный фестиваль, посвященный французской культуре – моде, живописи, музыке, рекламе, этикету и традициям.

На фестивале можно будет попробовать еду из разных регионов Франции, а также купить сыры, игрушки, парфюм и другие подарки из Франции.

Где: Москва, Центр дизайна Artplay

Цена: бесплатно

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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 января

Спектакль «Калигула»

Спектакль по мотивам пьесы Альбера Камю «Калигула» 26 января можно увидеть в Московском Губернском театре. Эта история о знаменитом римском императоре Гае Цезаре по прозвищу Калигула, которая представлена в жанре «пластической драмы» – без слов. Создание художественного образа происходит не только с помощью пластики тела и ярких музыкальных акцентов, но и с использованием характерных танцевальных элементов, музыки, сценографии и визуальных эффектов.

Где: Москва, Московский Губернский театр

Цена: от 400 до 3500 рублей