РИАМО - 23 янв. В период с 18 по 19 января специалисты ГПБУ «Мосприрода» провели зимний учет водоплавающих птиц в рамках Всероссийской акции «Серая шейка-2020», всего на зимовку в Москве осталось почти 10 тысяч особей, говорится в сообщении пресс-службы ГПБУ «Мосприрода».

Сотрудники учреждения изучили Кузьминский, Люблинский, Шибаевский, Качаловский, Знаменский, Очаковский и Царицынский пруды, а также провели обследование на реках Сходне, Яузе, Чермянке, Очаковке, Рудневке, Сетуни и Москве-реке. По данным исследования, зимовать на природных территориях Москвы остались 9750 водоплавающих птиц.

«Большая часть из них – кряквы (9369 особей), на втором и третьем месте - чайки серебристые (194 особи) и огари (71 особь). Также специалисты Мосприроды вместе с волонтерами насчитали 49 сизых чаек, 25 гоголей, 17 озерных чаек, 12 хохлатых чернетей, одного белолобого гуся», - говорится в сообщении.

Также специалисты встретили и редко зимующих в столице птиц — одну чомгу, четырех морских чернетей, двух свиязей, пять чирок-свистунок.

Цель эколого-просветительской акции, проведенной специалистам ГПБУ «Мосприрода», — собрать актуализированные данные об изменении численности и размещении пернатых на московских водоемах.