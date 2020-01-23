РИАМО - 23 янв. В столице открылась регистрация на зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в рамках которого все участники в возрасте от шести до 70 лет смогут посетить мастер-классы и сдать нормативы, сообщается на официальном сайт мэра Москвы.

Зимний фестиваль ГТО пройдет в Олимпийском центре имени братьев Знаменских 1 февраля. Физкультурно-спортивный комплекс включает такие дисциплины, как бег, подъем туловища, прыжок в длину с места, отжимания, подтягивания, стрельба, рывок гири.

«Комплекс ГТО — это в первую очередь про занятия спортом и ведение здорового образа жизни. Такие масштабные фестивали проводятся как раз для того, чтобы дети и взрослые получали удовольствие от физической активности», - сказал начальник управления развития массового спорта центра патриотического воспитания и школьного спорта Денис Долинский.

Он добавил, что нормативы выстроены так, чтобы любой желающий мог попробовать свои силы, с каждой попыткой он будет становиться чуть крепче, чуть здоровее и чуть счастливее.

Чтобы поучаствовать в фестивале, нужно предварительно зарегистрироваться. Поучаствовать могут люди в возрасте от шести до 70 лет. Уже зарегистрировались более 500 учащихся московских школ.

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проводится каждый год. В 2020 году в нем также примут участие сотрудники центра патриотического воспитания и школьного спорта.