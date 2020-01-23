РИАМО - 23 янв. Представители рабочей группы по подготовке предложений к внесению поправок в Конституцию РФ отметили возможность проведения общероссийского голосования по этому вопросу в рабочий день, передает Газета.Ru.

«Все привыкли, что голосование всегда в воскресенье. Но тут не надо бояться создать нестандартный прецедент. Если сделать день голосования во вторник или среду – это как минимум привлечет внимание граждан к такому уникальному голосованию», – сказал член Совета федерации Алексей Пушков на заседании рабочей группы.

Это предложение не встретило критики со стороны ЦИК, о чем сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

По мнению Пушкова, можно растянуть голосование на пару дней. Также он считает, что в связи с голосованием можно ввести в стране дополнительный выходной день.

Поправки к Конституции президент РФ Владимир Путин анонсировал во время ежегодного послания Федеральному Собранию. После принятия Госдумой их предлагается вынести на общероссийское голосование. Сопредседатель рабочей группы по разработке поправок Андрей Клишас отметил, что проголосовать можно будет только за или против всего пакета поправок сразу.