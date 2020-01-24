РИАМО - 24 янв. В Центре фотографии имени братьев Люмьер в пятницу откроется выставка «Александр Родченко. Из коллекции Still Art Foundation», в экспозицию вошли работы художника русского авангарда разных лет — от первых фотографических опытов 1920-х годов до произведений конца 1930-х, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На выставке представят портреты друзей Александра Родченко — художников, архитекторов, поэтов, писателей, кинорежиссеров. Посетители смогут увидеть фотографии Лили Брик и Владимира Маяковского, а также знаменитый снимок Осипа Брика, на котором вместо одной из линз очков вмонтировано название журнала «ЛЕФ», - говорится в сообщении.

Также на выставке можно будет увидеть портреты матери Александра Родченко, его жены Варвары Степановой и дочери Варвары Родченко, а также архитектурные съемки и фоторепортажи — «Балконы» (1925), «Пожарная лестница» (1925), «Лестница» (1929), а также «Пионер-трубач» (1930) и «Пионерка» (1930).

Всего на выставке будет представлено почти 60 серебряно-желатиновых отпечатков из двух альбомов музейной серии портфолио, выпущенных тиражом 35 экземпляров в 1994–1997 годах. Их собирали под руководством Варвары Родченко, внука фотографа и сокуратора выставки Александра Лаврентьева и галериста Говарда Шиклера. Снимки отпечатаны с оригинальных негативов автора.

Выставка будет работать до 5 апреля.