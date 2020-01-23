РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 янв. В центре подмосковного Подольска образовалась пробка длиной более 3 километров, следует из сервиса «Яндекс. Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 18:30 в центре округа образовалась пробка длиной более 3 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «Остановка Дом-музей Ленина» на проспекте Ленина до остановки «Водоканал» на Большой Серпуховской улице. Средняя скорость движения составляет около 15 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Кирова, Стекольникова, Матросская, Комсомольская, Рабочая, Революционный проспект.