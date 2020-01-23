РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 янв. В подмосковных Люберцах 25 января состоится традиционный парковый забег parkrun Наташинский, приуроченный ко Дню студента, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Организаторы спортивного мероприятия приглашают на предстоящую утреннюю пробежку всех студентов, а также обладательниц имени Татьяна. Так, учащиеся вузов смогут пробежать дистанцию не в рамках рядового зачета по физической культуре, а ради своего удовольствия. А у Татьян будет возможность отметить свои именины на парковой дорожке, вместе с близкими по духу участниками забега», – говорится в сообщении.

Также принять участие в parkrun Наташинский могут все желающие.

Пробежка стартует в 9:00 на площади народных гуляний в парке «Наташинские пруды». Не забудьте взять термосы с чаем, а также теплую одежду, чтобы согреться сразу после забега.