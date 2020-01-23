РИАМО - 23 янв. В Москве подвели итоги работы правоохранительных органов в 2019 году, столичные полицейские за год обеспечили безопасность 39,5 тысяч мероприятий, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Итоги, которые сегодня обсуждаются, имеют огромное значение для нашего города, для всей страны. Я рад, что эти итоги в целом позитивные, несмотря на огромные трудности, сложности, с которыми вы сталкиваетесь в своей работе, и на то, что объем этих сложностей и их уровень, к сожалению, не уменьшаются, а с каждым годом растут», — сказал мэр столицы Сергей Собянин.

Участниками спортивных, культурных и других мероприятий, на которых работали столичные сотрудники МВД, стали более 54,9 миллиона москвичей и туристов.

Собянин отметил, что в новом году количество мероприятий не уменьшится. Предстоит перепись населения, юбилей Победы, голосование по поправкам в Конституцию, потребуется много сил для обеспечения безопасности.

Также мэр сообщил, что в городе в разы снизилось число убийств, тяжких преступлений и грабежей, угонов машин. Этому в том числе способствуют новые технологии, например, система распознавания лиц. Благодаря ей в прошлом году задержали десятки людей, находящихся в розыске.

Также необходимо выработать меры противодействия нарушениям в миграционной сфере. Для этого нужно вернуться к поправкам в федеральное законодательство, чтобы министерству внутренних дел, ГУВД и городу были даны большие полномочия по контролю за въезжающими в страну гражданами.

Также Собянин назвал в числе главных задач развитие материально-технической базы ГУ МВД России по столице, создание комфортных условий для службы, отдыха и проживания полицейских. В городе продолжают реконструировать отделы полиции и строить новые. За последние годы было капитально отремонтировано 200 таких объектов, построено около 20.