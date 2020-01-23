РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 23 янв. Школьники подмосковных Люберец представят городской округ на областном этапе конкурса театральных коллективов «Мельпомена», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В четверг во Дворце творчества городского округа Люберцы состоялся очный тур муниципального этапа областного конкурса театральных коллективов «Мельпомена» «Победили вместе». Конкурс проходил в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии».

«В числе победителей – театральные студии «Диалог» лицея №42, «Эмоция» из гимназии №44 и студия «Образ» ДДЮТ. Победителями в номинации «Лучшая мужская роль» стали Даниель Даниелян и Иван Исаев; в номинации «Лучшая женская роль» – Мария Дмитриева и Варвара Швайковская. Коллективы, победившие в муниципальном этапе, представят городской округ Люберцы на областном конкурсе», – говорится в сообщении.

Коллективы соревновались в трех номинациях: «Дебют», «Развитие», «Класс».

Цель конкурса «Мельпомена» – развитие и поддержка детско-юношеского художественного и технического творчества в образовательных организациях городского округа Люберцы, приобщение обучающихся к ценностям российской и мировой культуры.