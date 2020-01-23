РИАМО - 23 янв. Ребенка, отравившегося неизвестным веществом в Клину, перевели в специализированную больницу в Люберцах, врачам удалось стабилизировать состояние пострадавшего, оно оценивается как средней тяжести, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В клиническую городскую больницу поступил девятимесячный ребенок в тяжелом состоянии. Ему оказывалась экстренная медицинская помощь. После того, как состояние ребенка стабилизировалось, его перевели в специализированную клинику в Люберцах», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что врачам удалось стабилизировать состояние ребенка. Сейчас оно оценивается как средней тяжести.

Ранее полиция начала проверку по факту отравления ребенка неизвестным веществом.