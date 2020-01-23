РИАМО - 23 янв. Вечером в четверг на улицах столицы образовались серьезные пробки, загруженность движения оценивается в семь баллов из десяти, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Наиболее загружено движение на внутренней стороне МКАД на северо-западе и на юго-востоке. Заторы также образовались на Третьем транспортном кольце, загружено Садовое кольцо.

На Центральных улицах внутри ТТК также образовались пробки. Так, водители потеряют много времени, если поедут по Тверской и по набережным возле Кремля.

Стоят участки проспекта Вернадского, Ленинского проспекта, Профсоюзной улицы, шоссе Энтузиастов, проспекта Мира, Алтуфьевского, Дмитровского, Ленинградского, Волоколамского шоссе, Кутузовского проспекта.

По прогнозу сервиса, в ближайшее время ситуация улучшится до шести баллов. Свободными дороги станут после 21 часа.

Ранее ЦОДД предупредил водителей о гололедице на дорогах и вечерних пробках. Автомобилистам рекомендовали пересесть на городской транспорт.