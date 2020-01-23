РИАМО - 23 янв. Москва реализовала 15 земельных участков под строительство объектов торгового назначения по итогам аукционов, состоявшихся в 2016-2019 годах, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Как уточнил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, общая площадь участков составляет 5,8 гектара, совокупная арендная плата - 470 миллионов рублей. Участки расположены в районах Северное Бутово, Косино-Ухтомский, Митино, Дорогомилово, Ростокино, Солнцево, Хорошевский, Черемушки, Некрасовка, Западное Дегунино, а также в поселениях Щаповское, Десеновское и Марушкинское. Самый крупный участок был арендован на Боровском шоссе, сейчас на нем построен торговый центр.

«За прошлый год на городских торгах было реализовано шесть земельных участков, предназначенных для строительства объектов торгового назначения, общей площадью 1,4 гектара. Суммарный размер годовой аренды составил 97 миллионов рублей», - сказал руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

По его словам, в первом квартале 2020 года на торги планируется выставить пять участков торгового назначения в Западном, Северо-Восточном, Юго-Западном и Троицком административных округах.

Организатором торгов выступает столичный департамент по конкурентной политике.

«Площадь выставленных на торги участков варьируется от 539 квадратных метров до 13,9 тысячи квадратных метров. В целом средняя конкуренция на «земельных» аукционах составляет 3-4 участника на лот», - уточнил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Стартовая цена арендной платы за выставленные на торги земельные участки варьируется от 114,3 тысячи до 8,2 миллиона рублей. Победители аукционов смогут открыть объекты общепита, ателье, парикмахерские, химчистки.