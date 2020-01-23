РИАМО - 23 янв. Дольщики ЖК «Петровский парк», который расположен на улице Юннатов, дом 4, получат ключи от своих квартир раньше положенного срока – в начале 2021 года, так как строительство жилого комплекса идет с опережением графика, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Застройщиком ЖК «Петровский парк» выступает компания «РГ-Девелопмент». Согласно проектной декларации ввод объекта в эксплуатацию намечен на первый квартал 2021 года.

«При этом компания планирует завершить строительство жилого комплекса раньше заявленного срока, так как, по информации застройщика, работы на объекте ведутся ускоренными темпами», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

На сегодня из 635 квартир реализовано 57%, а с гражданами заключено более 350 договоров участия в долевом строительстве.

Жилой комплекс состоит из четырех корпусов – «А», «Б», «В», «Г» - переменной этажности от 14 до 25 этажей. Проектом также предусмотрены детский сад, подземный паркинг и кладовые. На первых этажах жилых домов разместятся магазины и объекты бытового назначения.

«На сегодняшний день мы приступили к фасадным работам на корпусе «Г». Облицовка фасадов на корпусе «А» уже завершается», - уточнил представитель компании «РГ-Девелопмент».