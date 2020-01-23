РИАМО - 23 янв. Сервис «Яндекс.Такси» не получал жалоб на водителей, которые из-за страха перед коронавирусом отказываются обслуживать прилетевших в Москву китайцев, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы агрегатора.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что столичные таксисты отказываются везти граждан Китая из аэропортов. Водители якобы боятся заразиться новым коронавирусом.

«К нам таких жалоб не поступало», - сказал собеседник агентства.

Коронавирус 2019-nCoV распространился в Китае в конце 2019 года. Данный патоген может привести человека к смерти из-за воспаления легких и поражения внутренних органов.

В России разработали средства для лабораторной диагностики коронавируса и выявления заболевания даже на ранней стадии. Для проведения теста нужно взять мазок из носоглотки.

Ранее на сайте аэропорта Внуково сообщалось, что из-за угрозы распространения нового коронавируса в этой воздушной гавани усилили санитарно-карантинный контроль. Досмотр всех самолетов из Китая и Таиланда проводится в обязательном порядке.

Кроме того, сотрудники таможен аэропортов Внуково и Домодедово начали работать в защитных масках и перчатках.