РИАМО - 23 янв. На международной туристической выставке «FITUR 2020», которая проходит в Мадриде с 22 по 26 января, представили туристский потенциал Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Мадридская выставка «FITUR» входит в пятерку крупнейших мире в сфере туризма. <…> В прошлом году форум привлек 886 экспонентов и представителей свыше 10,5 тысяч компаний из 165 стран и регионов», - говорится в сообщении.

Гостям стенда Подмосковья рассказывают о туристическом потенциале Коломны и музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим». Также подготовлена гастрономическая дегустация, на которой представлены серпуховские бренды – помадка и серпец, а также коломенская пастила и конфеты.

«В числе представителей комитета на выставке с посещением программы мероприятий и рабочими встречами - руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина», - отмечается в материале.

Галкина отметила, что первый день выставки был очень продуктивным, как на рабочие встречи и мероприятия, так и на впечатления.

«Участники с интересом узнавали о достопримечательностях Коломны и Истры, дегустировали гастрономические бренды – пастилу, помадку, серпец и конфеты. Спасибо Ростуризму за уникальную возможность представить туристский потенциал Московской области на международном уровне в Мадриде», - отметила Галкина.

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