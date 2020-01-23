РИАМО - 23 янв. С начала января 2020 года в Московской области введено в эксплуатацию 17 жилых домов на 2901 квартиру и 22 нежилых объекта общей площадью 86 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

«Среди введенных нежилых объектов стоит отметить: торговый центр в Павловском Посаде на улице Володарская; многоуровневный паркинг в городском округе Мытищи на улице Академика Каргина; многофункциональный центр в Красногорске в деревне Путилково; магазин в Наро-Фоминске на улице Маршала Жукова; автозаправка в Долгопрудном в деревне Павельцево», - говорится в сообщении

Также за этот же период разрешения на строительство выданы 16 нежилым объектам площадью в 55 тысяч квадратных метров. Так, разрешения получили школа на улице Советской Конституции на 400 мест и производственный цех на улице Комбинат в Ногинске, завод в Кашире, магазин и административное здание в Химках в районе Шереметьева и другие.