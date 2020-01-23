РИАМО – 23 янв. Исследователи выявили предполагаемого носителя коронавируса среди животных, ими оказались змеи, сообщает Газета.ru.

«Исследование провели специалисты Центральной школы базовых медицинских наук при Пекинском университете, Первого госпиталя Гуансийского университета традиционной китайской медицины, Уханьского института биоинженерии и ряда других центров», — говорится в сообщении.

Ученые выяснили, что змеи являются наиболее вероятными переносчиками после того, как изучили ДНК разных животных.

Змей продавали на ныне закрытом оптовом рынке морепродуктов «Хуанань» в городе Ухань. Этот рынок и стал очагом распространения нового вируса.

Новый коронавирус 2019-nCoV распространился в Китае в конце прошлого года. Патоген может привести к летальному исходу из-за воспаления легких и поражения внутренних органов. Число инфицированных в Китае превысило 600 человек. Случаи заражения уже выявили в ряде других стран.

Ранее медики исключили коронавирус у двух госпитализированных в Санкт-Петербурге мужчин.

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