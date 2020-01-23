РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 янв. Курсантам подмосковного колледжа «Энергия» в Балашихе рассказали о специфике службы в полиции, мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Студенческий десант», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Встреча прошла в четверг в отделе полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» в рамках всероссийской акции «Студенческий десант». Цель акции – показать на практике работу сотрудников полиции и популяризовать среди молодежи службу в органах внутренних дел.

«Для учащихся провели экскурсию по отделению, рассказали о специфике обучения в Московском университете МВД России, познакомили с работой экспертов, в том числе полицейских-кинологов, которые продемонстрировали приемы дрессировки служебно-разыскных собак. Курсанты посетили тир и смогли сделать несколько выстрелов», – говорится в сообщении.

Ежегодно около 40% выпускников колледжа выбирает для дальнейшего прохождения службы отделение полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный.