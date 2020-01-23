РИАМО - 23 янв. Центр информационной поддержки по вопросам раздельного сбора мусора в Москве принял уже свыше 600 обращений, чаще всего горожане интересуются правилами сортировки отходов и адресами пунктов приема вторсырья и опасных отходов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Горожане интересуются, должны ли материалы для переработки быть чистыми, каждый ли предмет из пластика, бумаги, стекла и металла можно положить в синий контейнер. Кроме того, жителей интересуют вопросы организации инфраструктуры, адреса пунктов приема стеклотары, шин, батареек, термометров», - отмечается в материале.

Как уточнил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, центр инфоподдержки по вопросам раздельного сбора отходов открылся в сентябре 2019 года.

«В ежедневном режиме операторы call-центра отвечают на все вопросы, фиксируют жалобы и предложения, связанные с реализацией программы. До 31 декабря в центр поступило почти 400 обращений. После старта программы — с 1 января 2020 года — количество обращений заметно увеличилось: за три первые недели поступило уже более 200 звонков», — сказал Бирюков.

Он также добавил, что в январе не поступило ни одного звонка с критикой программы раздельного сбора мусора.

«Это говорит о том, что подавляющее большинство жителей столицы раздельный сбор отходов всецело поддерживают», — подчеркнул заммэра.

Программа раздельного сбора твердых коммунальных отходов стартовала в Москве 1 января этого года. В столичных дворах установили синие контейнеры для сбора бумаги, пластика, стекла и металла, а также серые баки для всех остальных отходов. Вторсырье и смешанные отходы вывозят мусоровозы с синей и серой маркировкой соответственно.