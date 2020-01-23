РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 янв. В подмосковных Люберцах госпитализировали подростка, пострадавшего при наезде Jeep Grand Cherokee на остановку, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В четверг, 23 января, в 15:35 поступил сигнал о том, что Jeep Grand Cherokee наехал на остановку на Инициативной улице в Люберцах. Пострадал несовершеннолетний 14 лет», – сказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что пострадавшего госпитализировали. Информация о других пострадавших не поступала.