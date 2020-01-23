РИАМО - 23 янв. Ректор подмосковного университета «Дубна» Дмитрий Фурсаев избран в состав президиума совета ректоров Москвы и Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

«Ректор университета «Дубна» Дмитрий Фурсаев был избран в новый состав президиума совета ректоров Москвы и Московской области на очередном заседании, проходившем в МФТИ», – говорится в сообщении.

В рамках проведения заседания совета также подвели итоги работы 2019 года. Участников познакомили с учебной и научной инфраструктурой МФТИ – терминалами спутниковой связи, лабораториями и проектами вуза.

Фурсаев – лауреат именной премии губернатора Московской области в сфере образования. Он умеет сочетать руководящую и педагогическую деятельности, входит в топ-10 ректоров России и является автором более 60 научных публикаций.