РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 янв. В поликлинике подмосковных Котельников всем желающим проведут гастроскопию бесплатно, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«В Котельниковской поликлинике проводится бесплатное исследование – гастроскопия. Данный метод позволяет выявить ряд заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также выявить рак желудка на ранних стадиях заболевания и своевременно начать лечение», – говорится в сообщении.

Все жители Котельников могут пройти данное обследование после получения направления от участкового терапевта. Поликлиника находится по адресам: микрорайон Белая дача, дом 2, Покровский проезд, дом 6/1.

Рак желудка в нашей стране занимает второе место среди онкологических заболеваний. Данная патология чаще встречается у мужчин – 32%, чем у женщин – 21%, чаще в возрасте старше 50 лет.