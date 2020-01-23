РИАМО (БАЛАШИХА) – 23 янв. Проектирование концертного зала на 500 мест к детской музыкально-хоровой школе «Пионерия» имени Г.А. Струве в подмосковной Балашихе завершат в августе текущего года, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В четверг Ефимов вместе с директором музыкального учреждения Александрой Веремеенко, депутатами совета депутатов Балашихи Сергеем Яковлевым и Сергеем Шарапоновым провели рабочее совещание по вопросу возведения пристройки к школе. Веремеенко показала эскизные решения концертного зала на 500 мест и рассказала, что по проекту в трехэтажном здании разместятся помещения для репетиций, концертный зал с уникальной сценой для выступления хоровых коллективов.

«Прославленной хоровой школе в 2018 году исполнилось 65 лет, она давно нуждается не только в расширении учебных классов, но и в собственной концертной площадке. В 2020 году на проектирование здания пристройки из регионального бюджета выделено 17,5 миллиона рублей», – сказал Ефимов.

Он добавил, что проектирование зала завершат в августе текущего года.

Сергей Яковлев попросил Ефимова оказать содействие при выделении средств на строительство объекта, также предусмотреть и деньги на капремонт старого здания «Пионерии».

«По проекту два здания будут соединены переходом и, конечно, по уровню комфорта и благоустройства они должны быть равнозначны», – пояснил Яковлев.

В ходе визита депутаты также посетили музей хоровой школы, где хранится старинный рояль, рабочий стол и концертный костюм основоположника «Пионерии», народного артиста России, композитора и дирижера Георгия Струве.

Александра Веремеенко поблагодарила парламентариев за внимание к учреждению и пригласила на открытие Областного конкурса школьных хоровых коллективов общеобразовательных организаций имени Г.А. Струве, который откроется 22 марта в Доме культуры «Саввино».

Детская музыкально-хоровая школа «Пионерия» имени Г.А. Струве расположена в микрорайоне Кучино на улице Смельчак, дом №11. Она начала свою работу в 1953 году под руководством студента музыкального училища при Московской государственной консерватории Георгия Струве, как хор в семилетней школе в поселке Вишняки. Сегодня в «Пионерии» обучаются 560 детей. Более 20 лет учреждение проводит областные конкурсы в рамках фестиваля «Юные таланты Московии».