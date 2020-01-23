РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 янв. Председатель совета депутатов Подольска Дмитрий Машков выявил недостатки в уборке песчаного смета с дорог у двух школ, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Машков в четверг проверил соответствие работы светофоров с интенсивностью движения у школ №№19 и 29. Мониторинг проводился в рамках реализации партийного проекта «Безопасные дороги». По итогам было установлено, что работа светофоров соответствует нормам.

«Также в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» проводился мониторинг зимнего содержания автодорог городского округа Подольск. По результатам работы было принято решение рекомендовать владельцу улично-дорожной сети произвести дополнительную уборку осевой части автодорог от песчаного смета», – сказал Машков.