РИАМО - 23 янв. К 2020 году до 38 вырастет количество остановок на втором Московском центральном диаметре (МЦД), также до 15 вырастет число пересадок, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Сейчас общая протяженность диаметра МЦД-2 (D2) Курско-Рижский составляет 80 километров, на ней находятся 34 остановочных пункта (с учетом открытого в четверг пункта Остафьево). Ориентировочное время в пути – 120 минут. На сегодняшний день с 11 остановочных пунктов можно сделать пересадки на станции московского метро и МЦК.

«На перспективу в рамках II этапа развития D2 планируется строительство III и IV главных путей на участке Москва-Рижская – Нахабино, Люблино – Москва-Пассажирская-Курская, и Москва-Пассажирская-Курская – Москва-Техническая Курская (Каланчевская)», - говорится в материале.

Запланировано появление четырех новых станций — Котляково, Курьяново, Печатники, Марьина Роща и Щукинская, которая должна будет заменить станцию Покровское-Стрешнево.

В рамках второго этапа развития МЦД-2 будет завершена реконструкция конечных станций Нахабино и Подольск, завершение реконструкции и приведение к стандарту МЦД всех существующих остановочных пунктов.

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